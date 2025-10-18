سموگ کنٹرول ، موبائل فیول ٹیسٹنگ سروس کے قیام کی سفارش
ٹیسٹنگ یونٹ کے ذریعے ملاوٹی فیول کی فروخت کی نشاندہی ممکن ہو سکے گی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی خصوصی تحریک پر محکمہ تحفظِ ماحول فیصل آباد نے \"موبائل فیول ٹیسٹنگ سروس\" کے قیام کے لیے ڈائریکٹر جنرل تحفظِ ماحولیات کو تحریری سفارش بھیج دی۔ذرائع کے مطابق یہ سروس سموگ سیزن کے دوران فیول کوالٹی اسٹینڈرڈز کی مانیٹرنگ اور انفورسمنٹ کے لیے ایک اہم اور جدید اقدام ثابت ہوگی۔موبائل فیول ٹیسٹنگ یونٹ کے ذریعے ملاوٹی فیول کی فروخت کی نشاندہی ممکن ہو سکے گی، جس سے فضائی آلودگی کی روک تھام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔حکام کا کہنا ہے کہ اس سروس کا قیام نہ صرف ایئر کوالٹی میں بہتری لائے گا بلکہ عوامی صحت کے تحفظ اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی مؤثر کردار ادا کرے گا۔