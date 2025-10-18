صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن کا ایکشن، کچہری بازار سے تجاوزات ختم

  • فیصل آباد
طلبہ کے لیے آمد و رفت میں آسانی ،علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن فیصل آباد شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل ہے ۔عوامی شکایات پر پاکستان ماڈل ہائی سکول، کچہری بازار کے باہر سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جس پر شہری حلقوں نے میونسپل کارپوریشن کے بروقت اقدام کو سراہا۔کارروائی کے نتیجے میں طلبہ کے لیے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوئی جبکہ علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے ۔میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تجاوزات مافیا کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ وہ عوامی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے سے باز رہیں۔علاوہ ازیں میونسپل کارپوریشن نے اقبال اسٹیڈیم کے گردونواح میں لین مارکنگ مکمل کر لی ہے جبکہ بعض شاہراہوں پر بند ٹریفک سگنلز کو فعال کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

