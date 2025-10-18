صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول سے گھر جانے والی طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا

  • فیصل آباد
سکول سے گھر جانے والی طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکول سے گھر واپس جانے والی کمسن طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 225 رب کے رہائشی ندیم نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 اس کی تین کمسن بیٹیاں سکول سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف واپس آرہی تھی کہ اس دوران راستے میں موٹر سائیکل سوار ملزم کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر

کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت

سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ