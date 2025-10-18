سکول سے گھر جانے والی طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکول سے گھر واپس جانے والی کمسن طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 225 رب کے رہائشی ندیم نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
اس کی تین کمسن بیٹیاں سکول سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف واپس آرہی تھی کہ اس دوران راستے میں موٹر سائیکل سوار ملزم کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔