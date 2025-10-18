صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی ویمن یونیورسٹی اور یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ میں معاہدہ

  • فیصل آباد
جی سی ویمن یونیورسٹی اور یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ میں معاہدہ

تقریب میں جمہوریہ ترکی کے سفیر کی شرکت ،کلچرل اینڈ لینگوئج انسٹی ٹیوٹ بنے گا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین کی قیادت میں جی سی ڈبلیو یو ایف اور یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ لاہور کے درمیان ترک زبان اور ثقافتی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے ۔تقریب میں جمہوریہ ترکی کے سفیر ڈاکٹر اِرفان ناظروغلو خصوصی طور پر شریک ہوئے ۔معاہدے کے تحت جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں یونس ایمرے ترک کلچرل اینڈ لینگوئج انسٹی ٹیوٹ قائم کیا جائے گا، جو ترک زبان کی تدریس، ثقافتی تبادلے اور تعلیمی تعاون کے لیے ایک فعال مرکز کے طور پر کام کرے گا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر ڈاکٹر اِرفان ناظروغلو نے اسے پاک ترک ثقافتی سفارت کاری اور خواتین کی تعلیم کے فروغ میں اہم پیش رفت قرار دیا۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے کہا کہ یہ شراکت داری طلبہ و اساتذہ کے لیے نئے تعلیمی و تحقیقی مواقع پیدا کرے گی اور بین الاقوامی روابط کو مزید مضبوط بنائے گی۔تقریب میں قونصل جنرل مہمت ایمان ، ملتَم شمسک، پروفیسر ڈاکٹر خلیل طوقار (ڈائریکٹر یونس ایمرے سنٹر پاکستان) اور ڈاکٹر صد ف نقوی سمیت معزز مہمانوں نے شرکت کی۔

 

