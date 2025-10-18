صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنیوالا شہری گرفتار

  • فیصل آباد
ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنیوالا شہری گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے حسن پورہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے حسن پورہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پر انڈر پاسز خستہ حالی کاشکار، حادثات معمول

پی آئی سی : برطانیہ سے آئی پیڈز کارڈیک سرجری ٹیم کے اعزاز میں تقریب

میٹرو بس سروس محدود،گجومتہ سے ایم اے او کالج تک چلائی گئی

پی پی ایس سی :جیل افسروں کی اسامیوں کیلئے امتحان کاشیڈو ل جاری

ہربنس پورہ سوئی گیس دفتر میں سٹاف کی کمی، صارفین پریشان

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ