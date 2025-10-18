سابقہ رنجش ،شہری پر تشدد فائرنگ کر دی ،معجزانہ محفوظ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا کر شہری کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ فائرنگ کر دی گئی۔تھانہ روشن والا کے علاقے چیک نمبر 242رب کے قریب باسط نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ شدید فائرنگ شروع کر دی گئی۔ جس سے وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ تاہم پورے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔