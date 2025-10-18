ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو قابو کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور۔۔۔
دیگر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے ۔سنگل۔۔۔۔۔حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے کبوتر چوری کرلئے گئے ۔تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے آصف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزمان نے مبینہ طور پر قیمتی اور نایاب نسل کے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر اور دیگر سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔