کشمیری مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا:شہباز گجر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جمعیت علمائے اسلام کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں آباد کشمیری مہاجرین کی آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں موجود بارہ نشستوں کو ختم کرنا کشمیر کاز کو شدید نقصان پہنچائے گا۔۔۔
شہباز گجر نے خبردار کیا کہ اس طرح اوورسیز کشمیریوں کی نمائندگی بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ خطرناک اور غیر حقیقی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے کشمیری عوام کے حقِ خود ارادیت کے موقف کو بین الاقوامی سطح پر نقصان پہنچ سکتا ہے ۔