ڈپٹی کمشنر کا پیرمحل میں ہسپتال، سکول اور عوامی مقامات کا دورہ

  • فیصل آباد
ٹی ایچ کیو ہسپتال پیرمحل اور زیر تعمیر ٹراما سنٹر کا معائنہ کیا، بہتر سروسز دینے کی ہدایت

پیرمحل (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ نے اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل وقاص ظفر کے ہمراہ لاری اڈا، تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال، پارکس اور تعلیمی اداروں کا تفصیلی دورہ کیا۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 پیرمحل میں صفائی ستھرائی، تدریسی معیار اور طلبہ کی حاضری کا جائزہ لیا۔ پرنسپل انعام الحق گجر نے تعلیمی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ صفائی، پودوں کی دیکھ بھال اور تعلیمی ماحول میں مزید بہتری لائی جائے تاکہ طلبہ کو معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔بعد ازاں انہوں نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پیرمحل اور زیر تعمیر ٹراما سنٹر کا معائنہ کیا، مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور عملے کو بہتر سروسز فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ تعمیراتی کام کی رفتار بڑھانے پر بھی زور دیا۔ڈپٹی کمشنر نے اقبال پارک، جنرل بس اسٹینڈ اور پولیو ٹرانزٹ پوائنٹ کا بھی دورہ کیا۔ پارک میں لائٹنگ، صفائی اور پودوں کی دیکھ بھال بہتر بنانے کے احکامات دیے جبکہ بس اسٹینڈ پر صفائی، شیڈز اور پینے کے پانی کی فراہمی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا کہ عوامی خدمت، صفائی، صحت اور تعلیم میں بہتری حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

