جڑانوالہ میں 60 بیڈز پر مشتمل ٹراما سنٹر کے قیام کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)معروف سماجی شخصیت و ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ملک عبدالحفیظ نے کہا ہے کہ جڑانوالہ میں فوری طور پر 60 بیڈ پر مشتمل ٹراما سنٹر کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ عوام کو ابتدائی طبی امداد کی سہولت مقامی سطح پر میسر آ سکے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ شہر کے وسط میں محکمہ صحت کی ملکیتی اراضی اس مقصد کے لیے موزوں ہے ، تاہم بدقسمتی سے وہاں ڈی پی ایس سکول کا قبضہ ہے ، جس کی وجہ سے جڑانوالہ میں صحت سے متعلق نئے منصوبے شروع نہیں ہو پا رہے ۔ملک عبدالحفیظ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت کی جگہ کا قبضہ ڈی پی ایس انتظامیہ سے واگزار کروا کر ٹراما سنٹر کے قیام کے لیے مختص کیا جائے تاکہ منصوبہ عوامی امنگوں کے مطابق مکمل ہو سکے ۔