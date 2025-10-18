صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر کین کمیٹی کا اجلاس،8 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری

  • فیصل آباد
شوگر کین کمیٹی کا اجلاس،8 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری

37 کروڑ روپے لاگت آئے گی ،چنیوٹ کی 6 اور جھنگ کی 2سڑکیں بنیں گی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل شوگر کین ڈویلپمنٹ سیس کمیٹی نے 37 کروڑ روپے کے سیس فنڈز سے 8 سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور بحالی کی منظوری دے دی۔اجلاس کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیرِ صدارت منعقد ہوا، جس میں ضلع چنیوٹ کے علاقوں میں 6 اور ضلع جھنگ میں 2 سڑکوں کی سکیمیں منظور کی گئیں۔ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اور سکیموں کی اہمیت و افادیت پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنرز عامر رضا، آصف چوہان، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولکھ، ایکسیئن روڈز اور ملز نمائندگان بھی شریک تھے ۔کمشنر فیصل آباد نے کہا کہ ٹینڈرنگ کے عمل کو ڈپٹی کمشنرز خود مانیٹر کریں، اور سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام شفاف انداز میں تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے ۔کمشنر نے واضح کیا کہ شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 

