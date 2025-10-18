سموگ کا باعث بننے والے بھٹوں ،صنعتی یونٹس کیخلاف ایکشن
ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر ایک بھٹہ سیل کر دیا گیا ، ایک پر مقدمہ درج
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر محکمہ ماحولیات چنیوٹ کی ٹیموں نے ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں اضافے کا باعث بننے والے بھٹہ خشت اور صنعتی یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول ڈاکٹر حنا کے مطابق تحصیل لالیاں میں واقع ایک بھٹہ خشت کو زیگ زیگ ٹیکنالوجی نہ اپنانے اور محکمانہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا جبکہ دوسرے بھٹہ خشت کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے ۔مزید برآں، تحصیل چنیوٹ میں موجود ایک صنعتی یونٹ کو ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈاکٹر حنا نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کے انسدادِ سموگ ویژن پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے کارروائی جاری رہے گی تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔