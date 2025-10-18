پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، شراب ، ہیروئن برآ مد
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تھانہ ائیرپورٹ اور ٹھیکریوالا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف کارروائیوں میں پونڈا شراب، ہیروئن اور چرس برآمد کرلی۔۔۔
پولیس نے تینوں ملز موں کو گرفتار کرکے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے ۔ ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی ہدایت پر ایس ایچ او ائیرپورٹ ثاقب ریاض مہیس کی نگرانی میں اے ایس آئی نے کارروائی کرتے ہوئے 232 ر ب کے رہائشی شراب فروش اسلم کی حویلی سے 30 لٹر پونڈا شراب کی 60 بوتلیں برآمد کیں۔اسی طرح سب انسپکٹر مزمل عباس نے ائیرپورٹ چوک کے قریب دوران گشت و ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص مجاہد عباس سکنہ پیپلز کالونی کے قبضہ سے 1200 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ منشیات فروش حاضر علی کے قبضہ سے 1420 گرام چرس برآمد کی۔