دوران ڈرائیونگ غفلت پر شہری پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے راجباہ روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثات کا سبب بن سکتا تھا۔
