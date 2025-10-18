ٹوبہ ٹیک سنگھ:گندم کی کاشت کا ہدف 3 لاکھ 25 ہزار ایکڑ مقرر
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیرِ صدارت زرعی ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر نوشیر علی خان، کسان رہنما، کھاد و بیج ڈیلرز، سیڈ کمپنیوں کے نمائندگان، محکمہ انہار، واٹر مینجمنٹ، لائیو اسٹاک، پیسٹی سائیڈز سمیت متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں گندم کی کاشت کا ہدف 3 لاکھ 25 ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ 8 ہزار 500 ایکڑ سرکاری اراضی پر بھی گندم کاشت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں گندم کا اعلیٰ معیار کا بیج وافر مقدار میں دستیاب ہے ، جو کاشتکاروں کو مناسب نرخوں پر فراہم کیا جا رہا ہے ۔مزید بتایا گیا کہ 44 زرعی انٹرنز فیلڈ میں متحرک ہیں جو کاشتکاروں کو جدید زرعی تکنیک، مٹی کی تیاری، آبپاشی کے مؤثر طریقوں اور متوازن کھاد کے استعمال کے بارے میں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک 13 ہزار 408 کسانوں کو کسان کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ حکومتِ پنجاب اور نجی شعبے کے درمیان کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے ۔