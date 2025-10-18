نہری پانی پر غیر قانونی پمپس ہٹانے کا حکم ،میچز کا سکیورٹی پلان منظور
غیر قانونی پمپس لگانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کاحکم
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت اجلاس میں رکھ برانچ کینال روڈ کے کنارے نصب غیر قانونی موٹر پمپس کے ذریعے پانی نکالنے کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ نہری پانی پر غیر قانونی پمپس لگانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ نہری پانی عوامی ملکیت ہے ، اسے چند افراد کے ذاتی استعمال کے لیے ہتھیانا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے حکم دیا کہ تمام غیر قانونی پمپس فوری طور پر ہٹائے جائیں اور شہریوں کو پینے کے لیے پانی مفت (فری) فراہم کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ نہری پانی عوامی فلاح کے لیے استعمال ہونا چاہیے ، کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی پانی کے اخراج کے تدارک کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کیا۔بعدازاں دوسرے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 4، 6 اور 8 نومبر کو شیڈول ڈے اینڈ نائٹ ون ڈے میچز کے سلسلے میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔فیصلہ کیا گیا کہ شائقین کرکٹ کو الیکٹرو بسوں کے ذریعے اقبال اسٹیڈیم تک لانے اور لے جانے کا انتظام کیا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پارکنگ ایریاز قریب ترین مقامات پر مختص کیے جائیں تاکہ فیملیز اور شہریوں کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو۔