پولیس نے ملزم کو حراست میں لیکر اسلحہ برآمد کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے ملزم کو حراست میں لیکر اسلحہ برآمد کرلیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈے کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے حراست میں لے لیاگیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیاہے ۔
