ٹھیکریوالا: تجاوزات کیخلاف آپریشن صرف نمائشی بن گیا
ٹریفک کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ ،کوئی حقیقی ایکشن نہیں لیا جا رہا:سماجی حلقے
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن نمائشی شکل اختیار کر گیا ہے ۔ ضلعی کونسل کا عملہ مرکزی شاہراہوں پر کارروائی کرنے کے بجائے دیہی علاقوں میں سرگرم دکھائی دے رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق ایئر پورٹ چوک، سدھار اڈا اور بائی پاس چوک سمیت اہم شاہراہوں کے اطراف تجاوزات بدستور قائم ہیں، جو ٹریفک کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ بن رہی ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ انکروچمنٹ ٹیم دیہات میں معمولی کارروائیاں کر کے نمائشی سرگرمیوں میں مصروف ہے جبکہ شہر کے مصروف تجارتی مراکز پر قبضہ مافیا کے خلاف کوئی حقیقی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔شہریوں نے چیف آفیسر ضلع کونسل سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ حقیقی معنوں میں مرکزی شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر و جامع کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ٹریفک نظام بحال اور عوام کو ریلیف مل سکے ۔