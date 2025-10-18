صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا: تجاوزات کیخلاف آپریشن صرف نمائشی بن گیا

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا: تجاوزات کیخلاف آپریشن صرف نمائشی بن گیا

ٹریفک کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ ،کوئی حقیقی ایکشن نہیں لیا جا رہا:سماجی حلقے

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن نمائشی شکل اختیار کر گیا ہے ۔ ضلعی کونسل کا عملہ مرکزی شاہراہوں پر کارروائی کرنے کے بجائے دیہی علاقوں میں سرگرم دکھائی دے رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق ایئر پورٹ چوک، سدھار اڈا اور بائی پاس چوک سمیت اہم شاہراہوں کے اطراف تجاوزات بدستور قائم ہیں، جو ٹریفک کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ بن رہی ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ انکروچمنٹ ٹیم دیہات میں معمولی کارروائیاں کر کے نمائشی سرگرمیوں میں مصروف ہے جبکہ شہر کے مصروف تجارتی مراکز پر قبضہ مافیا کے خلاف کوئی حقیقی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔شہریوں نے چیف آفیسر ضلع کونسل سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ حقیقی معنوں میں مرکزی شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر و جامع کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ٹریفک نظام بحال اور عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر

کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت

سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ