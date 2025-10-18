سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے منصور آباد کی رہائشی صغری بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے قابو کر کے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔