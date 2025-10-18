چناب نگر :مچھر نما باریک کیڑوں کی یلغار، شہری شدید پریشان
کیڑے جھنڈ کی صورت میں فضا میں اڑتے ،گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں
چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں مچھر نما باریک کیڑوں کی بھرمار نے شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شام کے وقت یہ کیڑے جھنڈ کی صورت میں فضا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور روشنی جلتے ہی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔ان کیڑوں کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، خارش اور جلن جیسی شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ دکانداروں اور موٹر سائیکل سواروں کیلئے بھی یہ باریک کیڑے بڑی آزمائش بن گئے ہیں۔ دکانداروں نے بتایا کہ شام کے وقت دکانوں کی روشنیاں جلتے ہی کیڑوں کے جھنڈ امڈ آتے ہیں، جس سے انہیں لائٹس مدھم یا بند رکھنی پڑتی ہیں۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت سے فوری طور پر انسدادِ کیڑا اسپرے مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو اس بڑھتی ہوئی پریشانی سے نجات دلائی جا سکے ۔