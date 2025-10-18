صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام پورہ قبرستان میں جگہ ختم، شہری تدفین کیلئے پریشان

  • فیصل آباد
اسلام پورہ قبرستان میں جگہ ختم، شہری تدفین کیلئے پریشان

جگہ کی کمی کے ساتھ ساتھ چار دیواری بھی خستہ حال ،صفائی کے ناقص انتظامات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے مرکزی علاقے میں واقع اسلام پورہ قبرستان میں جگہ مکمل طور پر ختم ہو جانے کے باعث شہریوں کو اپنے پیاروں کی تدفین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اسلام پورہ قبرستان محلہ چوہدری پارک، راجہ پارک، نیو اسلام پورہ، نور پارک، ریونیو آفیسر کالونی، نیو گارڈن ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن اور دیگر قریبی آبادیوں کے رہائشیوں کی تدفین کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی اور زمین کی کمی کے باعث اب قبرستان میں قبروں کے لیے کوئی خالی جگہ باقی نہیں رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب پرانی قبروں کے درمیان جگہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔اہلِ علاقہ کے مطابق قبرستان میں جگہ کی کمی کے ساتھ ساتھ چار دیواری بھی خستہ حال ہے جبکہ صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ متعدد بار میونسپل کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کو قبرستان کی توسیع یا نئی جگہ کے الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں دی جا چکی ہیں مگر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔شہریوں نے حکومتِ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام پورہ کے قریب نئی جگہ مختص کر کے نیا قبرستان قائم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ