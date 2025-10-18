اسلام پورہ قبرستان میں جگہ ختم، شہری تدفین کیلئے پریشان
جگہ کی کمی کے ساتھ ساتھ چار دیواری بھی خستہ حال ،صفائی کے ناقص انتظامات
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے مرکزی علاقے میں واقع اسلام پورہ قبرستان میں جگہ مکمل طور پر ختم ہو جانے کے باعث شہریوں کو اپنے پیاروں کی تدفین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اسلام پورہ قبرستان محلہ چوہدری پارک، راجہ پارک، نیو اسلام پورہ، نور پارک، ریونیو آفیسر کالونی، نیو گارڈن ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن اور دیگر قریبی آبادیوں کے رہائشیوں کی تدفین کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی اور زمین کی کمی کے باعث اب قبرستان میں قبروں کے لیے کوئی خالی جگہ باقی نہیں رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب پرانی قبروں کے درمیان جگہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔اہلِ علاقہ کے مطابق قبرستان میں جگہ کی کمی کے ساتھ ساتھ چار دیواری بھی خستہ حال ہے جبکہ صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ متعدد بار میونسپل کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کو قبرستان کی توسیع یا نئی جگہ کے الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں دی جا چکی ہیں مگر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔شہریوں نے حکومتِ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام پورہ کے قریب نئی جگہ مختص کر کے نیا قبرستان قائم کیا جائے ۔