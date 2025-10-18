صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک افغان کشیدگی دونوں کے عوام کیلئے نقصان دہ :شبیرعثمانی

چناب نگر (نامہ نگار )مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت و اسلامک سنٹر چناب نگر کے بانی مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ حالیہ پاک افغان کشیدگی دونوں برادر اسلامی ممالک کے عوام کیلئے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن ہے ۔ پاکستان کو دہشت گردی اور جارحیت کے مقابلے میں قومی سلامتی کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن معاہدہ خوش آئند ہے اور اس کے مثبت اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے ، لہٰذا پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن، استحکام اور مضبوط سفارتی تعلقات ہی خیر کا راستہ ہیں۔مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی عالمی مفاد پرست قوتوں کیلئے سہولت کاری ہے ۔ دونوں ممالک کی قیادت کو مکمل امن اور مسائل کے پائیدار حل کیلئے آگے بڑھنا ہوگا۔ طالبان حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدوں پر امن ہے مگر پاک افغان بارڈر پر دراندازی اور دہشت گردی ناقابلِ قبول ہے ۔انہوں نے پاکستان و افغانستان کے جید علما، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کیلئے مشترکہ کردار ادا کریں۔

 

