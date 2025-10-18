صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم فوج سے ملکر سازشوں کا مقابلہ کرے :جمعیت اہلِ حدیث

  • فیصل آباد
قوم فوج سے ملکر سازشوں کا مقابلہ کرے :جمعیت اہلِ حدیث

ایک طرف در اندازی کا خطرہ تو دوسری جانب سیاسی و مذہبی انتشار ہے :عبدالرشید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی و بیرونی سازشوں کی زد میں ہے اور پاک فوج دونوں محاذوں پر ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے جنگ لڑ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردی کا خطرہ ہے تو دوسری طرف اندرونِ ملک سیاسی و مذہبی انتشار نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے ۔علامہ عبدالرشید نے قوم پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر ملکی استحکام کے لیے متحد ہو اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ انہوں نے پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوج کے ہر افسر اور سپاہی پر فخر ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے اندرونی و بیرونی سازشوں کی کھل کر مذمت کی اور اعلانِ آمادگی کیا کہ اس کے کارکنان ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر حد تک قربانی دینے کو تیار ہیں۔ علامہ نے کہا کہ فتنے اور فرقہ وارانہ عناصر کے خاتمے کیلئے پاک فوج بلا تفریق آپریشن کرے تو پوری قوم اس کا ساتھ دے گی۔

 

