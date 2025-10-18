صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساندل بار کے علاقے میں ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری، شہری زخمی

  • فیصل آباد
ساندل بار کے علاقے میں ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری، شہری زخمی

ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار محمد الیاس کو روکنے کی کوشش کی، مزاحمت پر گو لی ماری

پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ساندل بار کے علاقہ میں وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ تازہ واقعہ میں چک نمبر 56 باغ والا سٹاپ کے قریب ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار محمد الیاس کو روکنے کی کوشش کی، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق چند روز قبل چک نمبر 37 میں بھی ڈاکوؤں نے ایک شہری کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور اس کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے ۔ مسلسل وارداتوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ ساندل بار حق نواز وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں نے آئی جی پنجاب اور سی پی او سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تھانہ ساندل بار کے علاقے میں بڑھتی ڈکیتیوں کا فوری نوٹس لیں۔

 

