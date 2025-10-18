صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر : غیر معیاری کھانے ، شہری بیماریوں سے دوچار

  • فیصل آباد
چناب نگر : غیر معیاری کھانے ، شہری بیماریوں سے دوچار

متعدد ہوٹلوں اور ڈھابوں پر باسی گوشت اور غیر معیاری دالوں کا استعمال

چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح کے ہوٹلوں میں غیر معیاری گھی، آئل اور مصالحہ جات سے تیار کیے گئے کھانے شہریوں میں مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگے ہیں، مگر انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ متعدد ہوٹلوں اور ڈھابوں پر مضر صحت، ان دھلی سبزیاں، باسی گوشت اور غیر معیاری دالوں کا استعمال عام ہے ، جبکہ گندے کچن، ٹوٹے برتن اور ناقص صفائی کے باعث شہری غیر معیاری کھانے کے ساتھ بیماریاں بھی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہوٹل مالکان نے نرخ نامے بھی آویزاں نہیں کیے اور من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض بااثر ہوٹل مالکان نے سڑکوں پر ناجائز قبضے بھی کر رکھے ہیں، مگر متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سے فی الفور نوٹس لے کر مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

