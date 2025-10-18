گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول دربار میاں حسہ کے استاد محمد افضل ساقی ریٹائر
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول دربار میاں حسہ کے مخلص اور فرض شناس استاد محمد افضل ساقی ریٹائر ہو گئے۔۔۔
اس موقع پر اسکول کے اساتذہ نے ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی جس میں عاقل خان ڈھول، چیئرمین پریس کلب احمد پور سیال، محمد یوسف ملیا، خیرات خان، ڈاکٹر گلزار، قیصر عباس عابدی اور دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ محمد افضل ساقی نے اپنی تدریسی زندگی کو خدمتِ تعلیم کے ساتھ ساتھ خدمتِ انسانیت کے لیے بھی وقف کیا۔