حویلی سے لاکھوں مالیت کے قیمتی بکرے چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی بکرے چوری کرلئے گئے ۔تھانہ روشن والا کے علاقے چک نمبر 252 رب کے قریب الیاس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر اس کی حویلی سے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
حویلی سے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی بکرے چوری کرلئے گئے ۔تھانہ روشن والا کے علاقے چک نمبر 252 رب کے قریب الیاس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر اس کی حویلی سے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔