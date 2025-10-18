دریائے جہلم پر مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا
مچھیانہ کے مقام پر ہر سال بننے والا عارضی پل عوام کی مشکلات کم نہ کر سکا
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )دریائے جہلم پر مچھیانہ کے مقام پر ہر سال بننے والا عارضی پل عوام کی مشکلات کم نہ کر سکا، مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ عوامی حلقوں میں شدت اختیار کر گیا ہے ۔تحصیل اٹھارہ ہزاری کے قصبات مچھیانہ، ماچھیوال، ساہجھر اور کوٹ شاکر کے عوام آمدورفت میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ انتظامیہ نے حسبِ روایت دریائے جہلم پر عارضی پل کی تعمیر تو شروع کر دی ہے ، مگر یہ پل ہر سال بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث بہہ جاتا ہے جس سے آمدورفت مکمل طور پر معطل ہو جاتی ہے اور مقامی آبادی محصور ہو جاتی ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ وقتی انتظامات سرکاری وسائل کا ضیاع ہیں، جب کہ مستقل پل کی تعمیر سے عوام کو دیرپا سہولت میسر آ سکتی ہے ۔