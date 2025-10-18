صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے جہلم پر مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا

  • فیصل آباد
دریائے جہلم پر مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا

مچھیانہ کے مقام پر ہر سال بننے والا عارضی پل عوام کی مشکلات کم نہ کر سکا

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )دریائے جہلم پر مچھیانہ کے مقام پر ہر سال بننے والا عارضی پل عوام کی مشکلات کم نہ کر سکا، مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ عوامی حلقوں میں شدت اختیار کر گیا ہے ۔تحصیل اٹھارہ ہزاری کے قصبات مچھیانہ، ماچھیوال، ساہجھر اور کوٹ شاکر کے عوام آمدورفت میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ انتظامیہ نے حسبِ روایت دریائے جہلم پر عارضی پل کی تعمیر تو شروع کر دی ہے ، مگر یہ پل ہر سال بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث بہہ جاتا ہے جس سے آمدورفت مکمل طور پر معطل ہو جاتی ہے اور مقامی آبادی محصور ہو جاتی ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ وقتی انتظامات سرکاری وسائل کا ضیاع ہیں، جب کہ مستقل پل کی تعمیر سے عوام کو دیرپا سہولت میسر آ سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر

کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت

سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ