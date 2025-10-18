صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی انتقال کر گئے

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے ۔ ان کی وفات پر ملک طلحہ احمد، میاں ڈاکٹر واصل باری، شہباز مغل، چودھری امجد باری، حاجی شفیق آڑھتی، ڈاکٹر حاشر نوید، صحافی سلیم دیوانہ، رفیق آڑھتی، شفیق آڑھتی، صفدر آڑھتی، خرم جمیل پروانہ اور دیگر شخصیات نے گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔

سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے ۔ ان کی وفات پر ملک طلحہ احمد، میاں ڈاکٹر واصل باری، شہباز مغل، چودھری امجد باری، حاجی شفیق آڑھتی، ڈاکٹر حاشر نوید، صحافی سلیم دیوانہ، رفیق آڑھتی، شفیق آڑھتی، صفدر آڑھتی، خرم جمیل پروانہ اور دیگر شخصیات نے گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ