سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی انتقال کر گئے
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)سماجی شخصیت حاجی نذیر آڑھتی رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے ۔ ان کی وفات پر ملک طلحہ احمد، میاں ڈاکٹر واصل باری، شہباز مغل، چودھری امجد باری، حاجی شفیق آڑھتی، ڈاکٹر حاشر نوید، صحافی سلیم دیوانہ، رفیق آڑھتی، شفیق آڑھتی، صفدر آڑھتی، خرم جمیل پروانہ اور دیگر شخصیات نے گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔
