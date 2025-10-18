صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری،مضر صحت گھی تیار کرنیوالے شہری پر مقدمہ

  • فیصل آباد
چک نمبر 56 کے ب کے قریب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر معیاری اور مضر صحت گھی تیار کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقے چک نمبر 56 کے ب کے قریب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران ملزم کو غیر معیاری اور مضر صحت گھی کی تیاری اور فروخت میں ملوث پایا گیا۔ جسے گرفتار کرکے اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں غیر معیاری گھی اور دیگر سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 

