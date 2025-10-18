صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، ناقص اشیا تلف، 66 ہزار روپے جرمانہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔چنیوٹ میں مختلف میٹ شاپس، ملک شاپس اور فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے۔۔۔

 جہاں حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کی ابتر صورتحال پر 66 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق سویٹس اینڈ بیکرز یونٹس کے معائنوں کے دوران سٹوریج کے ناقص انتظامات اور حشرات کے تدارک کے ناکافی اقدامات سامنے آئے ۔مزید برآں کھلے رنگ، ممنوعہ اجزاء اور ایکسپائرڈ مواد برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیا گیا۔

 

