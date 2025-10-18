ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کی یقین دہانی
مسجد میں لوگوں کے مسائل سننا سنتِ نبوی ؐ ہے :ڈی پی او عبداللہ احمد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے نمازِ جمعہ کے موقع پر جامع مسجد گلزارِ حبیب چنیوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج شکایت سیل اور دیگر افسربھی شریک تھے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔انہوں نے شرکا کو عوام دوست پولیس سروسز اور بہتر پبلک سروس ڈلیوری سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں لوگوں کے مسائل سننا سنتِ نبوی ﷺ ہے ، اور اس اقدام کا مقصد عوام کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرنا ہے ۔ڈی پی او نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جرائم پیشہ عناصر اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی میں پولیس سے تعاون کریں۔