صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کی یقین دہانی

  • فیصل آباد
ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کی یقین دہانی

مسجد میں لوگوں کے مسائل سننا سنتِ نبوی ؐ ہے :ڈی پی او عبداللہ احمد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے نمازِ جمعہ کے موقع پر جامع مسجد گلزارِ حبیب چنیوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج شکایت سیل اور دیگر افسربھی شریک تھے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔انہوں نے شرکا کو عوام دوست پولیس سروسز اور بہتر پبلک سروس ڈلیوری سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں لوگوں کے مسائل سننا سنتِ نبوی ﷺ ہے ، اور اس اقدام کا مقصد عوام کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرنا ہے ۔ڈی پی او نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جرائم پیشہ عناصر اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی میں پولیس سے تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نان روٹی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ،کارروائی پر تنور بند کرنے کی دھمکی

سیالکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے پولیس کافلیگ مارچ

عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈی سی حافظ آ باد

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی سربراہی میں سموگ آگاہی واک اور شجرکاری مہم

ایکسپورٹرز ‘امپورٹرزکے مسائل حل کرینگے :صدر گجرات چیمبر

پیرا فورس کا منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ