سی ای او ایجوکیشن کا دورہ جڑانوالہ ، شجرکاری اقدامات کو سراہا

  • فیصل آباد
سی ای او ایجوکیشن کا دورہ جڑانوالہ ، شجرکاری اقدامات کو سراہا

تعلیمی ماحول، صفائی ستھرائی اور طلباء کی حاضری چیک کی،ہیڈ ماسٹر کو شاباش دی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن فیصل آباد راؤ عبدالکریم نے جڑانوالہ کا دورہ کیا اور ایم سی مڈل سکول سینما چوک کا اچانک وزٹ کیا۔ انہوں نے کلاس رومز کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے تعلیمی ماحول، صفائی ستھرائی اور طلباء کی حاضری چیک کی۔راؤ عبدالکریم نے سکول میں شجرکاری اور ماحول دوست اقدامات پر ہیڈ ماسٹر غلام سرور کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء میں صاف اور سرسبز ماحول کی آگاہی پیدا کرنا قابلِ تحسین عمل ہے ۔مزید برآں، سی ای او ایجوکیشن نے کہا کہ ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم، نظم و ضبط اور ماحول دوست سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے ۔

 

