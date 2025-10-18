صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن کالج سمن آباد میں انسدادِ منشیات سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
صدارت پرنسپل عظمیٰ نواز نے کی،مہمانِ خصوصی ذاکر علی خان تھے

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ گریجویٹ ویمن کالج سمن آباد میں انسدادِ منشیات کے حوالے سے آگاہی و بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب کی صدارت پرنسپل عظمیٰ نواز نے کی، جبکہ مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر سی این ایف کرنل ذاکر علی خان (تمغہ امتیاز) تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر نے منشیات کے سماجی و نفسیاتی اثرات پر روشنی ڈالی اور نوجوان نسل میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔جنرل سیکرٹری انجمن انسدادِ منشیات امنہ اکرم نے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔اسی طرح سوشل ویلفیئر آفیسر عائشہ انجم نے حکومتی سطح پر جاری فلاحی و اصلاحی اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔اسسٹنٹ پروفیسر مبین فاطمہ نے طالبات میں منشیات کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں پر تفصیلی گفتگو کی، آخر میں محمد افضل جلندھری نے طلبہ و طالبات کو منشیات سے دور رہنے اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔

 

