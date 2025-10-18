صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ فوڈ ڈے سیمینار، خوراک کے ضیاع کے خلاف شعور اجاگر

  • فیصل آباد
خوراک اللہ کی نعمت ، اس کا ایک نوالہ بھی ضائع کرنا انسانی غفلت : ماہرین

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر، ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد امتیاز حسین کی سربراہی میں نیوٹریشن سیکشن پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد کے تعاون سے فیصل آباد یونیورسٹی میں ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔سیمینار میں ماہرینِ غذائیت، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ خوراک اللہ کی نعمت ہے ، اس کا ایک نوالہ بھی ضائع کرنا انسانی غفلت ہے ، کیونکہ دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے ، جب کہ اسی دوران کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ماہرین نے زور دیا کہ زیرو ہنگر کے عالمی ہدف کے حصول کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور خوراک کو محفوظ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بچی ہوئی غذا ضرورت مندوں تک پہنچانی چاہیے ۔اس موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی فوڈ لیب کے ماہرین نے شرکاء کو گھریلو سطح پر دودھ، گھی اور مصالحہ جات میں ملاوٹ چیک کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے بھی سکھائے ، تاکہ عوام روزمرہ بنیادوں پر اپنی خوراک کے معیار اور خالصت کو یقینی بنا سکیں۔

 

