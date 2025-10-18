صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدینہ ٹاؤن میں سرکاری زمین پر قبضے کی کوشش ناکام

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے کی ہدایت پر بھاری مشینری سے کارروائی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد اصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مدینہ ٹاؤن میں سرکاری جگہ پر ناجائز تعمیرات کی کوشش ناکام بنا دی۔ٹیم نے بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے جگہ کا قبضہ واگزار کروا لیا۔ناجائز تعمیرات کی نشاندہی پر ڈی جی ایف ڈی اے نے شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ کو فوری ایکشن کی ہدایت کی۔ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی اسٹیٹ افسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انسپکٹر اسلم انصاری اور دیگر عملے پر مشتمل ٹیم کو متحرک کیا گیا۔انفورسمنٹ ٹیم نے مدینہ ٹاؤن کے وائی بلاک میں بھاری مشینری کے ذریعے آپریشن کرتے ہوئے پبلک پارک سے ملحقہ سرکاری زمین پر قبضے کی کوشش میں تعمیر کی گئی دیوار اور دیگر تعمیرات مسمار کر دیں۔ترجمان ایف ڈی اے کے مطابق ناجائز قابضین کے خلاف مزید قانونی کارروائی زیرِ عمل ہے ۔

 

