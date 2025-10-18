عالمی تعاون سے ہی ماحولیاتی تحفظ و پائیدار امن ممکن:مقررین
عوام کو مصنوعی ذہانت کے مثبت استعمال سے آگاہ کرنا وقت کی ضرورت : ذوالفقار علی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد اور اکیڈمک اسٹڈیز گروپ ترکیہ کے اشتراک سے منعقدہ عالمی اکیڈمک اسٹڈیز کانگریس کے مقررین نے کہا ہے کہ دنیا کو ماحولیاتی تنزلی، موسمیاتی تبدیلی اور وسائل کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ، جن سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔کانفرنس بعنوان ‘‘مصنوعی ذہانت کے دور میں سیارہ، لوگ اور امن’’ سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ تکنیکی ترقی ان چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے اور عوام کو مصنوعی ذہانت کے مثبت استعمال سے آگاہ کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔ترکیہ کے پروفیسر عثمان یلماز اور سیلوک بالی نے ٹیکنالوجی کو انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے پر زور دیا۔دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے ڈاکٹر محمد اشفاق نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اور ماحولیاتی پہلوؤں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ڈاکٹر اصغر علی نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی تعلیم، صحت اور زراعت کے شعبوں میں انقلابی بہتری لا سکتی ہے ۔مقررین نے کانفرنس کو بین الاقوامی علمی تعاون کے فروغ کا اہم قدم قرار دیا۔