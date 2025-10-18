صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن فیصل آباد کی حلف برداری تقریب

  • فیصل آباد
صدر قنبر رضا نے تمام عہدیداروں کو آرچری بیجز پہنائے ، انہیں ذمہ داریاں سونپیں

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن فیصل آباد کی جانب سے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔تقریب میں چیئرمین چودھری زبیر رفیق گجر، صدر قنبر رضا، سیکرٹری محمد اشتیاق ترابی، سابق چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی چیمبر آف کامرس رانا عبدالوہاب سمیت دیگر شخصیات شریک تھیں۔صدر قنبر رضا نے تمام عہدیداران کو آرچری بیجز پہنائے اور انہیں ذمہ داریاں سونپیں۔ تقریب میں کھیل کے فروغ کے لیے مستقبل کے اہداف طے کیے گئے ۔چیئرمین چوہدری زبیر رفیق گجر نے کہا کہ آرچری ایک صحت مند اور مثبت سرگرمی ہے جو نوجوانوں میں نظم و ضبط اور یکسوئی پیدا کرتی ہے ۔ انہوں نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد میں آرچری کے فروغ کیلئے مزید اقدامات کیے جائینگے ۔صدر قنبر رضا نے کہا کہ ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن کھیلوں کی ترویج و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے اور نئے کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹریننگ سیشنز اور مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔

 

