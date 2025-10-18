زرعی یونیورسٹی میں ریلی، غذائی استحکام کے عزم کا اظہار
قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی ،فیکلٹی ممبران کی شرکت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں عالمی یوم خوراک کے موقع پر آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی ایڈمن بلاک سے شروع ہو کر یونیورسٹی کے کلاک ٹاور پر اختتام پذیر ہوئی۔ریلی کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی، جب کہ ڈین فوڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر عمران پاشا، ڈائریکٹر جنرل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ خان اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ غذائی استحکام، زرعی ترقی اور متوازن غذائیت کو فروغ دے کر دنیا سے بھوک و افلاس کا خاتمہ ممکن ہے ۔انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی تحقیق، ہنرمند افرادی قوت اور آؤٹ ریچ سرگرمیوں کے ذریعے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے ۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے مزید کہا کہ عالمی یوم خوراک اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں غذائی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں بروئے کار لانی چاہئیں