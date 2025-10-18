صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی یونیورسٹی میں ریلی، غذائی استحکام کے عزم کا اظہار

  • فیصل آباد
زرعی یونیورسٹی میں ریلی، غذائی استحکام کے عزم کا اظہار

قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی ،فیکلٹی ممبران کی شرکت

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں عالمی یوم خوراک کے موقع پر آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی ایڈمن بلاک سے شروع ہو کر یونیورسٹی کے کلاک ٹاور پر اختتام پذیر ہوئی۔ریلی کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی، جب کہ ڈین فوڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر عمران پاشا، ڈائریکٹر جنرل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ خان اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ غذائی استحکام، زرعی ترقی اور متوازن غذائیت کو فروغ دے کر دنیا سے بھوک و افلاس کا خاتمہ ممکن ہے ۔انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی تحقیق، ہنرمند افرادی قوت اور آؤٹ ریچ سرگرمیوں کے ذریعے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے ۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے مزید کہا کہ عالمی یوم خوراک اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں غذائی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں بروئے کار لانی چاہئیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ