چنیوٹ :ویٹرنری گریجویٹس و پیراویٹس انٹرن شپ کیلئے انٹرویوز
انٹرویو ڈائریکٹر لائیوسٹاک فیصل آباد ڈاکٹر سید ندیم بدر کی زیر نگرانی منعقد ہوئے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت نوجوانوں کو عملی تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے شروع کیے گئے ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس انٹرن شپ پروگرام کے سلسلے میں پنجاب بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی انٹرویوز کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔یہ انٹرویوز سیکرٹری لائیوسٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ کی ہدایات اور ڈائریکٹر لائیوسٹاک فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر سید ندیم بدر کی زیر نگرانی منعقد ہوئے ۔ڈسٹرکٹ لیول سلیکشن کمیٹی کے ارکان نے بتایا کہ انٹرویوز کا عمل شفاف، میرٹ پر مبنی اور منصفانہ طریقے سے مکمل کیا گیا ہے ۔ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر عطا سبحانی نے کہا کہ یہ انٹرن شپ پروگرام نوجوانوں کو نہ صرف عملی تربیت فراہم کرے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام لائیوسٹاک سیکٹر میں ہنر مند افرادی قوت کی تیاری میں سنگِ میل ثابت ہوگا جو مستقبل میں جانوروں کی فلاح اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔