ڈپٹی کمشنر جھنگ نے انکم سپورٹ پروگرام ادائیگیوں کا جائزہ لیا
ادائیگی کے عمل میں تیزی لائی جائے اور ڈیوائسز کی تعداد بڑھائی جائے :علی اکبر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود اور دیگر افسران کے ہمراہ مائی ہیر سٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کی ادائیگی کے عمل میں شفافیت کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ادائیگی کے عمل میں تیزی لائی جائے اور ڈیوائسز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ مستحق خواتین کو بروقت امدادی رقوم فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کم از کم 500 خواتین کو رقوم کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ، جبکہ پینے کے پانی اور سایہ دار بیٹھنے کی سہولت کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی جگہ سے کٹوتی یا بے ضابطگی کی شکایات موصول ہوئیں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی کا عمل سوموار سے شروع کیا جائے گا جس کے لیے مائی ہیر اسٹیڈیم میں الگ کیمپ قائم کیے جائیں گے ۔