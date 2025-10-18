سرگودھا روڈ کے سیوریج سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کا فیصلہ
سرگودھا روڈ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے سروے کیا جائے گا :سہیل قادر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے سرگودھا روڈ سے ملحقہ علاقوں کے سیوریج سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کی ہدایت کی ہے ۔اس مقصد کے لیے واسا سٹاف اور صنعتی یونٹس کے نمائندگان مشترکہ طور پر سرگودھا روڈ کا جامع سروے کریں گے ۔ایم ڈی واسا نے صنعتی یونٹس کے نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ سرگودھا روڈ کے اطراف روڈ سائیڈ ڈرین لائنز کی ڈی سلٹنگ اور صفائی کا پلان تشکیل دیا گیا ہے تاکہ سیوریج مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ سرگودھا روڈ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے سروے کیا جائے گا ۔پہلے مرحلے میں سوئی گیس دفاتر سے باوا چک تک،دوسرے مرحلے میں باوا چک سے نلکہ کوہالہ تک،اور تیسرے مرحلے میں نلکہ کوہالہ سے موٹر وے تک سروے کیا جائے گا۔