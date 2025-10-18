تعلیمی اداروں کے باہر ناقص کھانوں کے ٹھیلے،طلبہ بیمار
پکوڑے ، سموسے ، برگر، چپس کی تیاری میں ناقص تیل، مضر صحت رنگ ،غیر معیاری مصالحے کا استعمال ،صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں ، حکام سے نوٹس کا مطالبہ
فیصل آباد (بلال احمد سے )شہر کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر معیاری کھانوں کے ٹھیلوں کی بھرمار نے طلبہ کو بیماریوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔دھول مٹی، گندگی اور صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث بچے پیٹ، معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ۔مختلف علاقوں بشمول غلام محمد آباد، سمن آباد، جڑانوالہ روڈ، ڈی گراونڈ، ستیانہ روڈ اور ملت روڈ پر واقع سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے باہر پکوڑے ، سموسے ، برگر، چپس اور رنگین مشروبات فروخت کرنے والے ٹھیلوں اور خوانچوں کی بہتات ہے ۔ان اشیا کی تیاری میں ناقص تیل، مضر صحت رنگ اور غیر معیاری مصالحے استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ کھانے گرد و غبار میں پڑے رہتے ہیں۔طلبہ سستی اور فوری دستیابی کے باعث ان کھانوں کے استعمال پر مجبور ہیں۔
متعدد مقامات پر کچرے کے ڈھیر، گندا پانی اور مکھیوں کی بھرمار عام منظر بن چکے ہیں۔والدین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث خاص طور پر سکول جانے والے بچے بار بار پیٹ درد، بخار اور ہیضے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی، محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ مشترکہ کارروائی کریں تو یہ مسئلہ چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے ۔ماہرینِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غیر معیاری کھانے بچوں کے جگر، معدے اور قوتِ مدافعت کو متاثر کرتے ہیں۔ڈاکٹروں نے والدین کو مشورہ دیا کہ بچوں کو گھر سے صاف ستھرا کھانا دے کر بھیجیں تاکہ وہ باہر سے کچھ خریدنے پر مجبور نہ ہوں۔دوسری جانب محکمہ تعلیم کے افسران کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے احاطے سے باہر کارروائی ان کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں، جس کے باعث ذمے داری کا تعین مشکل ہو گیا ہے ۔