انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فر ٹیلائزرریسرچ میں انتظامی غفلت ،مہنگے بجلی بل،لاکھوں کا نقصان

  • فیصل آباد
پوری یو نیورسٹی ایک ہی میٹر پر چلتی رہی ، اضافی بجلی ریٹس کے تحت لاکھوں روپے کی زائد ادائیگیاں ،ماہانہ ریڈنگز کی کسی آزاد تھرڈ پارٹی سے تصدیق بھی نہیں کروائی جا سکی : آڈیٹر جنرل رپورٹ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد میں سنگین انتظامی غفلت کا انکشاف ہوا ہے ، جہاں قیام سے اب تک پوری یونیورسٹی کا نظام صرف ایک صنعتی میٹر پر چلایا جا رہا ہے ۔چار ہاسٹل، دس ڈیپارٹمنٹس، چارکینٹین ، ایک مسجد، ریسٹ ہاؤس اور پچیس رہائشی یونٹس اسی ایک میٹر سے منسلک پائے گئے ، جس کے باعث اضافی بجلی ریٹس کے تحت لاکھوں روپے کی زائد ادائیگیاں کی جاتی رہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسٹی ٹیوٹ کے قیام سے لے کر اب تک بجلی کا تمام نظام ایک ہی صنعتی میٹر پر قائم ہے ۔ مالی سال 2023-24 کے دوران تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ روپے بجلی کے بلوں کی مد میں ادا کیے گئے ۔اگرچہ ادارے میں سب میٹرز نصب ہیں، تاہم ان کی ماہانہ ریڈنگز کی کسی آزاد تھرڈ پارٹی سے تصدیق نہیں کروائی گئی۔ایک ہی میٹر پر تمام لوڈ ہونے سے فی یونٹ لاگت میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ادارے کو ماہانہ اوسطاً 30 لاکھ 80 ہزار روپے تک کی ادائیگی کرنا پڑی۔23 جنوری کو ڈی اے سی اجلاس میں انتظامیہ نے مؤقف اختیار کیا کہ فیسکو کو علیحدہ میٹرز کی تنصیب کے لیے درخواست دے دی ہے ۔ تاہم، ڈیپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی (DAC) نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ رہائشی بلاکس، کینٹینز، ہاسٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے الگ الگ میٹر نصب کیے جائیں تاکہ اخراجات میں شفافیت لائی جا سکے ۔تعلیمی حلقوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 

