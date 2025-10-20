صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار بس نے خاتون کو کچل کر مار ڈالا ،ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
راجباہ روڈ پر خاور علی نامی ڈرائیور نے نازیہ کو کچلا ، مقدمہ درج کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تیز رفتاری کے ساتھ بس چلا کر خاتون کو کچلنے والے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ راجباہ روڈ پر خاور علی نامی ڈرائیور نے غفلت اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نازیہ کو کچل ڈالا جس کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی جبکہ ڈرائیور فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

