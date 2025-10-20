صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس پر حملہ، زیرِ حراست ملزم فائرنگ سے زخمی،حملہ آ ور فرار

  • فیصل آباد
پولیس پر حملہ، زیرِ حراست ملزم فائرنگ سے زخمی،حملہ آ ور فرار

سب انسپکٹر عدیل اکرم ڈکیتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو لے جا رہا تھا ، حملہ ہو گیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے بابا فرید روڈ پر پولیس ٹیم پر فائرنگ کا واقعہ، زیرِ حراست ملزم زخمی ہو گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔سب انسپکٹر عدیل اکرم ڈکیتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو ریکوری کے لیے لے جا رہا تھا کہ اسی دوران چار نامعلوم ملز موں نے اچانک پولیس ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر زیرِ حراست ملزم شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر