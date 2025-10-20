صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ فوڈ کا چھاپہ، گودام سے بھاری مقدار میں گندم برآمد

  • فیصل آباد
محکمہ فوڈ کا چھاپہ، گودام سے بھاری مقدار میں گندم برآمد

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر وقار احمد نے تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے 29ر ب میں کارروائی کرتے ہوئے گودام سے بھاری مقدار میں ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر لی۔

ترجمان کے مطابق کارروائی مخبر کی اطلاع پر کی گئی۔ دورانِ چھاپہ بات سامنے آئی کہ محمد اعظم نامی شخص نے بغیر کسی لائسنس کے بھاری مقدار میں گندم گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی۔ فوڈ ڈیپارٹمنٹ نے موقع پر موجود گندم کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

