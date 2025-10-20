چنیوٹ: 300سے زائد ملزم گرفتار، 4 کروڑ کا مال برآمد
27 تولے طلائی زیورات، 50 سے زائد مویشی، 2 کاریں، 35 موٹرسائیکلیں برآ مد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او عبداﷲ احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ‘‘محفوظ پنجاب’’ کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے ضلع بھر میں ڈکیت گینگز، چوروں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر آپریشن کیا۔کارروائیوں میں 300 سے زائد ملزمان گرفتار، 4 کروڑ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد، جن میں 27 تولے طلائی زیورات، 50 سے زائد مویشی، 2 کاریں، 35 موٹرسائیکلیں، 53 لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان شامل ہیں۔ڈی پی او نے کہا کہ پولیس جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے استعمال سے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔