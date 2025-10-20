صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: 300سے زائد ملزم گرفتار، 4 کروڑ کا مال برآمد

  • فیصل آباد
چنیوٹ: 300سے زائد ملزم گرفتار، 4 کروڑ کا مال برآمد

27 تولے طلائی زیورات، 50 سے زائد مویشی، 2 کاریں، 35 موٹرسائیکلیں برآ مد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او عبداﷲ احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ‘‘محفوظ پنجاب’’ کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے ضلع بھر میں ڈکیت گینگز، چوروں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر آپریشن کیا۔کارروائیوں میں 300 سے زائد ملزمان گرفتار، 4 کروڑ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد، جن میں 27 تولے طلائی زیورات، 50 سے زائد مویشی، 2 کاریں، 35 موٹرسائیکلیں، 53 لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان شامل ہیں۔ڈی پی او نے کہا کہ پولیس جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے استعمال سے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر