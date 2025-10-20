صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر صحافی و ماہرِ تعلیم مقرب الہٰی کی آٹھویں برسی پر خراجِ تحسین

  • فیصل آباد
سینئر صحافی و ماہرِ تعلیم مقرب الہٰی کی آٹھویں برسی پر خراجِ تحسین

پینسرہ (نمائندہ دنیا ) سینئر صحافی، قانون دان اور ماہرِ تعلیم استاد مقرب الٰہی کو ہم سے بچھڑے آٹھ برس گزر گئے ۔مقرب الٰہی کی آٹھویں برسی کے موقع پر ڈاکٹر نثار رانا، آفتاب احمد، رانا اکرام اللہ، شہباز کسانہ سمیت صحافیوں رانا حبیب۔۔۔

 ملک معراج، عبدالصبور، شائستہ شیخ، عبدالباسط، جہانگیر اشرف، اختر عباس، اختر محمد اور زیشان نے خراجِ تحسین پیش کیا۔انہوں نے کہا کہ ایسے مخلص اور بااصول انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے زندگی گزارتے ہیں۔ان کی خوبی تھی کہ وہ کبھی متنازعہ نہیں ہوئے ، حتیٰ کہ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف پر مجبور ہوجاتے تھے ۔برسی کے موقع پر مختلف سکولوں میں ان کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد ہوئیں، جہاں مرحوم کی مغفرت اور بلندیِ درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

 

