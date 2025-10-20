صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:چینی نایاب، قیمت 250 روپے فی کلو تک پہنچ گئی

  • فیصل آباد
پیرمحل:چینی نایاب، قیمت 250 روپے فی کلو تک پہنچ گئی

شوگر ملز نے ڈیلرز کو چینی کی فراہمی بند کر دی ، اعلیٰ حکام سے نو ٹس لینے کا مطالبہ

پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل اور گرد و نواح میں چینی نایاب ہو گئی، جبکہ قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ مارکیٹ میں چینی 200 سے 250 روپے فی کلوگرام تک فروخت ہو رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق مقامی شوگر ملز نے ڈیلرز کو چینی کی فراہمی بند کر دی ہے ، جبکہ امپورٹڈ چینی بھی بندرگاہ سے مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکی، جس کے باعث مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور چینی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

